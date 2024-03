Stand: 17.03.2024 16:32 Uhr Unfall am Hildesheimer Busbahnhof: Acht Autos beschädigt

Bei einem Unfall am Hildesheimer Busbahnhof sind am Samstagabend acht Fahrzeuge beschädigt worden. Laut Polizei hatte eine 63 Jahre alte Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren und war über einen Kreisverkehr auf den Parkplatz gefahren und dort mit acht geparkten Autos kollidiert. Ursache sei vermutlich ein plötzlicher Krankheitsfall gewesen, so die Polizei. Die Frau und ihre 65-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen sei "zum Teil erheblicher Sachschaden" entstanden, so die Polizei.

