Unfälle sorgen für Mega-Stau auf der A2

Wegen einer Vollsperrung der A2 bei Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) haben viele Autofahrer die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen müssen. Grund war ein Unfall mit einem Lkw zwischen Bad Eilsen und Rehren, bei dem der Lastwagen große Mengen an Diesel verloren hatte. Der Kraftstoff floss in den offenporigen Asphalt. Die Fahrbahndecke musste daraufhin erneuert werden - eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn war die Folge. Zeitweise staute sich der Verkehr auf rund 20 Kilometer. Auch auf den Ausweichstrecken ging nichts mehr. Laut Polizei versorgten Rettungskräfte die Menschen in den Fahrzeugen, bis die Strecke gegen vier Uhr morgens am Sonnabend wieder freigegeben werden konnte.

Zweiter Unfall auf der A2

Dass der Stau solch riesige Dimensionen annahm, lag auch an einem zweiten Unfall, nur wenige Kilometer weiter: Ebenfalls am Freitag war zwischen Bad Eilsen und Porta Westfalica ein Lastwagen verunglückt. Dabei verteilte sich seine Ladung - rund eine Tonne Möhren - auf der Fahrbahn. Für die Aufräumarbeiten musste auch hier die A2 Richtung Hannover über Stunden gesperrt werden.

