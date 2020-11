Stand: 30.11.2020 10:21 Uhr Unerlaubte Party: Gäste verstecken sich vor Polizei

Die Polizei im Landkreis Schaumburg ermittelt gegen sechs Personen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Nach Angaben eines Sprechers hatten sich Anwohner in Bad Nenndorf in der Nacht zu Sonntag über laute Musik und Gegröle beschwert. Die eingesetzten Beamten konnten demnach bereits auf der Straße vor dem Wohnhaus unterschiedliche Personen singen hören. Als die Polizei die Wohnung eines 24-Jährigen kontrollierte, fand sie unter anderem einen Gast hinter einem Hamsterkäfig, einen weiteren Gast versteckt in einem Kleiderständer und einen dritten voll angezogen und sich schlafend stellend im Bett - insgesamt sechs Personen aus fünf Haushalten. Alle erhielten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

