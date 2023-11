Stand: 21.11.2023 20:26 Uhr Unbekannter versucht, mit Schusswaffe Fahrschule auszurauben

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Fahrschule in Hannover-Linden sucht die Polizei Zeugen der Tat. Ein bislang unbekannter Täter befindet sich seit dem Vorfall am Freitag auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Unbekannte die Angestellte der Fahrschule in der Fössestraße mit einer Schusswaffe, um Bargeld zu erbeuten. Seine Flucht trat der Täter laut Polizei allerdings ohne Geld und zu Fuß in Richtung Fortunastraße an. Kurz nach dem versuchten Raubüberfall nahmen die Ermittler einen 18-Jährigen fest, gegen den sich der Tatverdacht den Angaben zufolge jedoch nicht erhärten ließ. Die Beamten bitten nun Zeugen, die Angaben zum Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden. Nach Angaben der Polizei ist der Gesuchte 1,60 Zentimeter groß und zwischen 18 und 20 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er ein dunkles, langärmeliges Oberteil, einen schwarzen Schal und dunkle Handschuhe. Auf dem Kopf trug er eine beige-schwarze Baseballkappe mit Rautenmuster.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min