Stand: 18.07.2023 14:50 Uhr Unbekannter raubt Tankstelle aus und flieht mit Damenrad

Ein etwa 60 Jahre alter, mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) eine Tankstelle ausgeraubt. Der Mann sei vergangenen Donnerstag in die Shell-Tankstelle in der Welseder Straße gegangen, um Leergut abzugeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Kurz darauf, gegen 14.45 Uhr, sei er zurückgekommen, habe dem Verkäufer eine Pistole gezeigt und sämtliches Geld in der Kasse verlangt. Damit flüchtete der Täter auf einem schwarzen Damenfahrrad, das vorne und hinten je einen Korb hatte. Der Räuber hat laut Polizei einen weißen Rundbart, eine kräftige Statur und trägt Brille. Bei dem Überfall trug er demnach ein graues oder olivfarbenes Polo-Hemd mit schwarzen Querstreifen, blaue Jeans, eine karierte Schiebermütze und dunkle Halbschuhe. Zeugen oder Menschen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer (05151) 933 222 zu melden.

