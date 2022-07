Stand: 22.07.2022 14:28 Uhr Unbekannter entsorgt drei tote Rehe in Schleusenkanal

Im Schleusenkanal in Drakenburg (Landkreis Nienburg/Weser) sind drei Rehkadaver gefunden worden. Der für den Bereich Balge zuständige Jagdpächter meldete der Wasserschutzpolizei den Fund, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zunächst war demnach unklar, wie die Kadaver in den Kanal gelangt waren. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Tiere illegal gejagt und dann entsorgt worden sind. "Die toten Tiere stellen nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden keine Gefahr für den Schifffahrtsverkehr oder die Umwelt dar", teilte die Polizei weiter mit. Sie sollten zeitnah geborgen werden. Die Wasserschutzpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem Vorfall. Wer zwischen Dienstagabend um 19 Uhr und Mittwochmorgen um 8 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich des oberen Schleusenkanals bemerkt hat, solle sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer (05021) 977 80 melden.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.07.2022 | 15:00 Uhr