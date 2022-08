Stand: 28.08.2022 12:47 Uhr Unbekannte zünden Mülltonnen in Stadthagen an

Mehrere kleine Brände haben in der Nacht zu Sonnabend die Einsatzkräfte in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) beschäftigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde zunächst eine brennende Mülltonne gemeldet. Bei der Anfahrt entdeckte die Feuerwehr dann direkt zwei weitere Mülltonnen, aus denen Flammen schlugen. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 1.500 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05721) 400 40 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.08.2022 | 13:00 Uhr