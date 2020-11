Stand: 23.11.2020 13:25 Uhr Unbekannte zerkratzen 21 Autos in Hannover-Linden

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu zahlreichen zerkratzten Autos in Hannover-Linden geben können. Nach Angaben der hatte ein 41-Jähriger am Sonntag Kratzer an seinem Wagen entdeckt. Bei einer anschließenden Kontrolle entdeckte die Polizei insgesamt 21 beschädigte Autos verschiedener Marken. Die Beamten gehen davon aus, dass jemand im Vorbeigehen mit einem harten Gegenstand die langen leicht geschwungener Kratzer verursacht hat. Den Sachschaden schätzen sie auf rund 25.000 Euro. Neben Zeugen bitten die Ermittler auch weitere Geschädigte, sich zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.11.2020 | 13:30 Uhr