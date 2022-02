Stand: 14.02.2022 16:38 Uhr Unbekannte werfen rohe Eier: Hoher Schaden, Frau verletzt

An mehreren Orten in der Region Hannover haben Unbekannte Eier geworfen. Unter anderem wurden zwei Autos und ein Haus in Barsinghausen getroffen. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei mehreren tausend Euro. Zu den Attacken sollen es am vergangenen Mittwoch gekommen sein. Im selben Zeitraum flogen auch in Pattensen und Gehrden rohe Eier auf ein Café und eine Bäckerei. In Pattensen bekam eine Frau ein Ei aus einem vorbeifahrenden Auto ab und wurde dabei leicht verletzt. Die Hintergründe der Taten sind laut Polizei unklar. Sie prüfe eventuelle Zusammenhänge, heißt es.

