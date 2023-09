Stand: 13.09.2023 13:09 Uhr Unbekannte werfen E-Scooter-Akku - sechs Autos beschädigt

Unbekannte Täter haben am Montagabend den Akku eines E-Scooters von einer Fußgängerbrücke in Hannover auf die B522 geworfen. Sechs Autos wurden beschädigt, als sie darüberfuhren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, landete der Akku auf dem Beschleunigungsstreifen. Aufgrund der Dunkelheit war er für Autofahrer nicht zu sehen. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Garbsen unter der Telefonnummer (0511) 109-8930 zu melden.

