Stand: 06.02.2025 13:07 Uhr Hessisch Oldendorf: Unbekannte stehlen drei Tage altes Kalb

Unbekannte haben in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ein drei Tage altes Kalb gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Tier vor einem Stall in einem sogenannten Kälberiglu, einer kleinen Schutzhütte für Jungtiere, als es Ende Januar gestohlen wurde. Die Beamten gehen davon aus, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Schließmechanismus an dem Tor überwunden haben. Personen, die Hinweise geben können oder ein herrenloses Kalb gesehen haben, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05152) 69 87 20 melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere