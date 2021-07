Stand: 02.07.2021 08:47 Uhr Unbekannte stehlen Paketwagen in Hildesheim

Am Donnerstag ist in Hildesheim einem Paketzusteller das Fahrzeug gestohlen worden. Laut Polizei hatte der Mann den Schlüssel stecken lassen. Die Beamten fahndeten nach dem Wagen. Bereits eine Stunde entdeckte eine Streife den Wagen. Es stand abgeschlossen am Stadtrand. Ob Pakete gestohlen wurden, ist noch unklar. Zeugen werden gesucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.07.2021 | 15:00 Uhr