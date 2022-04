Stand: 14.04.2022 16:53 Uhr Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Seelze

Unbekannte haben im Seelzer Ortsteil Gümmer (Region Hannover) einen Zigarettenautomaten gesprengt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Angaben der Ermittler erbeuteten die Täter Zigaretten und Geld. Wie viel, ist noch unklar. An dem Automaten entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

