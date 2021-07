Stand: 08.07.2021 07:29 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Gehrden

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Gehrden (Region Hannover) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. In dem Haus wohnen laut Polizei mehrere Menschen. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach den Tätern - ohne Erfolg. Ob die Täter Geld erbeutet haben, ist noch unklar. Erst im Juni waren Bankautomaten in Barsinghausen in der Region Hannover und Hannover-Kirchrode gesprengt worden. Laut Bundeskriminalamt ist die Zahl solcher Delikte im vergangenen Jahr bundesweit um 20 Prozent angestiegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.07.2021 | 06:30 Uhr