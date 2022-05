Stand: 16.05.2022 09:31 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Altwarmbüchen (Region Hannover) gesprengt. Anwohnende beobachteten nach Angaben der Polizei vier Personen. Die Täter flüchteten demnach in einem schwarzen Auto. Ob sie bei der Tat im Ortsteil Altwarmbüchen Geld erbeuteten, ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten fahndeten mit einem Großaufgebot nach den Tätern und setzten auch einen Hubschrauber ein. Das Bankgebäude wurde nach Polizeiangaben durch die Explosion erheblich beschädigt. Es entstand ein Trümmerfeld, so ein Sprecher. Mittlerweile haben Spezialisten des Landeskriminalamtes den Tatort untersucht. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 10 95 555 entgegengenommen.

VIDEO: Hoher Gebäude-Schaden nach Geldautomatensprengung (1 Min)

