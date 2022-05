Stand: 15.05.2022 11:46 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten - Gebäude stark beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Isernhagen (Region Hannover) gesprengt. Anwohnende beobachteten nach Angaben der Polizei vier Personen. Die Täter flüchteten demnach in einem dunklen Auto. Ob sie bei der Tat im Ortsteil Altwarmbüchen Geld erbeuteten, ist laut Polizei noch unklar. Das Sparkassen-Gebäude wurde durch die Detonation stark beschädigt. Es entstand ein Trümmerfeld, so ein Sprecher. Allein der Gebäudeschaden dürfte dementsprechend hoch sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 10 95 555 entgegengenommen.

