Stand: 12.08.2022 07:39 Uhr Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Hildesheim

Unbekannte Täter haben in Hildesheim einen Fahrkartenautomaten der Bahn gesprengt und sind mit dem erbeuteten Geld geflohen. Die Fahndung in der Nacht zu Freitag blieb laut Polizei erfolglos. Mehrere Zeugen hatten am Ostbahnhof Hildesheim zunächst eine Explosion gehört und dann zwei Menschen beobachtet, die sich an dem völlig zerstörten Gerät zu schaffen machten. Wie viel Geld die Täter mitnahmen, ist unklar. Auch die Höhe des Schadens am Automaten steht noch nicht fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Regional Hannover | 12.08.2022 | 07:30 Uhr