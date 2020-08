Stand: 27.08.2020 16:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unbekannte spendet Goldbarren für Obdachlosenhilfe

Eine unbekannte Frau hat der Diakonie in Hannover einen Goldbarren im Wert von 26.400 Euro für die Obdachlosenhilfe gespendet. Die ältere Dame sei spontan vor der Tür des Diakonischen Werks erschienen und habe einer Mitarbeiterin einen Umschlag in die Hand gedrückt, teilte der evangelische Stadtkirchenverband am Donnerstag in Hannover mit. Mit den Worten "Überraschung - machen Sie etwas Schönes damit" habe sie sich sofort wieder verabschiedet. "Wir sind total überrascht und freuen uns riesig", sagte Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes.

