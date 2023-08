Stand: 23.08.2023 10:55 Uhr Unbekannte schneiden Pferd die Mähne ab

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einem Pferd auf einer Weide im Rintelner Ortsteil Hohenrode (Landkreis Schaumburg) die Mähne abgeschnitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fand die 34-jährige Besitzerin das schwarze Tier zudem auf einer anderen Weide vor als auf der, auf der sie es am Abend zuvor gebracht hatte. Verletzt wurde das Pferd nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zudem werde geprüft, ob es sich bei der Tat um Tierquälerei handelt. Denn ohne Mähne seien Pferde nicht ausreichend gegen Insekten geschützt, so die Polizei. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter der Telefonnummer (05751) 964 60 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.08.2023 | 09:30 Uhr