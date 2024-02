Stand: 20.02.2024 15:42 Uhr Unbekannte schmieren Hakenkreuze an zwei Schulen in Hildesheim

Unbekannte haben in Hildesheim Hakenkreuze und fremdenfeindliche Parolen an Fassaden und Fenster zweier Schulen in der Nordstadt geschmiert. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter zwischen Freitag und Montagmorgen am Werk waren. Bereits am Wochenende zuvor hatten Unbekannte ein Hakenkreuz und Schriftzüge an ein Parteibüro der Grünen in der Hildesheimer Innenstadt gesprüht. Ein Zusammenhang zwischen diesen Taten werde nicht ausgeschlossen, so eine Polizeisprecherin. Zeugen, die zu den Schmierereien Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

