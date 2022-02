Stand: 07.02.2022 15:34 Uhr Unbekannte schlitzen 14 Planen von Lastwagen an A7 auf

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte zwischen 2 und 7 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Springhorst auf der A7 bei Hannover die Planen von insgesamt 14 geparkten Sattelaufliegern aufgeschlitzt. Sie entwendeten aus einem Sattelzug einen Karton mit Ware. Laut Polizei ist unklar, was sich in dem Karton befand. Es entstand ein Schaden von rund 2.800 Euro. Die Autobahnpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 - 89 30 zu melden.

