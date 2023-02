Stand: 12.02.2023 13:45 Uhr Unbekannte legen Leitpfosten auf Gleise - Zug beschädigt

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, nachdem Unbekannte am Freitagabend Leitpfosten auf Bahngleise gelegt haben. Ein Zug wurde beim Überfahren der Pfosten in Holtdorf bei Nienburg so stark beschädigt, dass er später nicht mehr eingesetzt werden konnte. Der Lokführer des Güterzuges der Mittelweserbahn hatte die Gegenstände auf den Schienen zwar noch gesehen und eine sofortige Schnellbremsung eingeleitet, eine Kollision konnte er aber nicht mehr verhindern. Durch den Vorfall kam es zu Betriebsbeeinträchtigungen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Bundespolizei in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.02.2023 | 06:30 Uhr