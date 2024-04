Stand: 24.04.2024 10:30 Uhr Unbekannte entsorgen zahlreiche Eternitplatten auf Feldweg

Unbekannte haben in der Nähe eines Feldweges zwischen Heinde und Listringen (Landkreis Hildesheim) Eternitplatten illegal entsorgt. Der Fund wurde am Sonntagnachmittag der Polizei gemeldet. Die Beamten gehen davon aus, dass der oder die unbekannten Täter die Kosten für die Entsorgung der Platten sparen wollten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer (05063) 90 10 zu melden. Eternitplatten sind Faserzementplatten, die Asbest enthalten können. Asbest kann Krebs auslösen. Deshalb ist eine fachgerechte Demontage und Entsorgung vorgeschrieben.

