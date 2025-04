Stand: 11.04.2025 14:25 Uhr Garbsen: Unbekannte entsorgen 1,5 Tonnen Asbestplatten

Unbekannte haben an einem Feldweg im Garbsener Stadtteil Schloß Ricklingen (Region Hannover) etwa 1,5 Tonnen Asbestplatten abgeladen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Platten am Mittwoch gefunden. Sie waren demnach teilweise zerbrochen und auf dem Feldweg verteilt. Asbest sei krebserregend und könne zu schweren gesundheitlichen Schäden führen, so die Beamten. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, wer die Platten illegal entsorgt hat. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts einer Umweltstraftat eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05131) 473 45 15 zu melden.

