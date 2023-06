Stand: 08.06.2023 09:44 Uhr Unbekannte demolieren drei Autos in Parkhaus in Nienburg

In einem Parkhaus am Bahnhof in Nienburg haben Unbekannte am Mittwoch drei Autos beschädigt, aufgebrochen und durchwühlt. Dies berichtet die Polizei. Bei einem Auto wurden demnach die Scheiben eingeschlagen und die Reifen zerstochen. Die Täter zerkratzten außerdem die Motorhaube und zerstachen die Reifen. Die Scheiben zweier weiterer Fahrzeug wurden ebenfalls eingeschlagen sowie Fahrzeugscheine und eine Tankkarte geklaut. Der Schaden beträgt laut Polizei mehr als 10.000 Euro. Wer am Mittwoch im Parkhaus am Bahnhof etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter der Telefonnummer (05021) 977 80 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.06.2023 | 10:00 Uhr