Stand: 28.12.2021 14:43 Uhr Unbekannte beschmieren Portal des Klosters Loccum

Mutmaßliche Corona-Leugner haben das Portal des Klosters Loccum im Landkreis Nienburg mit Parolen beschmiert. Die Aufschrift "Corona ist Lüge" sei am 23. Dezember entdeckt worden, sagte der Prior Arend de Vries am Dienstag. Der gleiche Spruch war auf die Tür der Martinskirche in Nienburg geschrieben worden, wie die Polizei vor Weihnachten mitgeteilt hatte. "Ein Bezug liegt hier nahe", sagte ein Polizeisprecher. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers erstattete Anzeige gegen die unbekannten Täter. Wegen des politischen Bezugs ermittelt der Staatsschutz der Polizei Nienburg. Auf der Tür zur Stiftskirche des Klosters habe sich die Aufschrift leicht entfernen lassen, sagte de Vries. Die Gesamtkosten seien noch nicht zu beziffern, weil auch der empfindliche Sandstein gereinigt werden müsse.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.12.2021 | 13:30 Uhr