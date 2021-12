Stand: 23.12.2021 19:54 Uhr Unbekannte beschmieren Kirche in Nienburg

Unbekannte haben den Eingangsbereich einer Kirche in Nienburg mit dem Satz "Corona ist Lüge" beschmiert. Laut Polizei schrieben sie die Wörter mit goldener Farbe auf die Tür. Daneben malten sie unter anderem in schwarz ein Anarchie-Symbol an die Wand. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus und leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein, der Staatsschutz hat sich eingeschaltet. Die Ermittler suchen noch nach Zeugen der Tat.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.12.2021 | 15:00 Uhr