25.10.2020 Umweltpreis geht an Blechwarenfabrikant und Klima-Ökonom

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt mit Sitz in Osnabrück hat am Sonntag in Hannover den Deutschen Umweltpreis verliehen. Der Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer aus Potsdam und die Geschäftsführer der Blechwarenfabrik Limburg teilen sich die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung. Edenhofer wird für seinen Vorschlag einer CO2-Bepreisung geehrt. Damit habe er erheblich zur Einigung der Bundesregierung auf das Klimapaket beigetragen, urteile die Jury. Die Blechwarenfabrik der Geschwister Annika und Hugo Sebastian Trappmann ist laut der Stiftung eines der führenden nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen Deutschlands. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich derzeit in Quarantäne befindet, hat die Preistäger in einer Videobotschaft gewürdigt. Er mahnte, ungeachtet der Corona-Pandemie langfristige Zukunftsaufgaben nicht aus dem Auge zu verlieren. Zwar brauche die Bekämpfung der Pandemie derzeit unsere volle Aufmerksamkeit, so Steinmeier. Man dürfe deswegen aber "andere große Menschheitsaufgaben", den Schutz von Ressourcen und Klima, nicht vergessen.

