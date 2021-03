Stand: 15.03.2021 12:44 Uhr Umweltaktivisten verlegen Klimastreik ins Internet

Die Klimaschutzinitiative "Fridays for Future" verlegt die geplante Großdemonstration am Freitag ins Internet. Ursprünglich wollten die Schülerinnen und Schüler Ende der Woche in Hannover auf die Straße gehen. Aufgrund des überdurchschnittlichen Corona-Inzidenzwertes in Stadt und Region und der Virus-Mutationen sei das aber nicht zu verantworten, hieß es. Nun sollen einzelne Aktionen und Live-Musik online übertragen werden. Weltweit haben Aktive für den 19. März zum Klimastreik aufgerufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.03.2021 | 13:30 Uhr