Umstürzende Birke erschlägt Seniorin in Hannover

Eine 84-jährige Frau ist in Hannover am späten Freitagnachmittag von einer umstürzende Birke erschlagen worden. Spaziergänger hatten die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie die Frau unter dem Baum entdeckt hatten. Ersthelfer und die Polizei befreiten die Seniorin und versuchten, sie zu reanimieren. Der Frau konnte aber nicht mehr geholfen werden, sie verstarb noch am Unfallort. Warum der Baum im Stadtteil List auf Fahrbahn und Gehweg stürzte, ist noch unklar.

