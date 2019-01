Stand: 12.01.2019 17:15 Uhr

Umleitung statt Autobahn: A7 bis Montag gesperrt

Erst in Richtung Hannover - nun in Richtung Kassel: Auf der A7 bei Hildesheim kommt es an diesem Wochenende wegen Bauarbeiten zu erheblichen Behinderungen. Zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter bleibt die Autobahn noch bis Montagmorgen um 5 Uhr in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Zuvor war bereits die Gegenfahrbahn in Richtung Hannover von Freitagabend bis Sonnabendmorgen gesperrt worden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 5 Uhr am Montagmorgen abgeschlossen sein.

A7 bei Hildesheim wird voll gesperrt Niedersachsen 18.00 - 11.01.2019 18:00 Uhr Dieses Wochenende werden Abschnitte der A7 komplett gesperrt sein. Zwischen Hildesheim und dem Kreuz Salzgitter soll der Fahrbahnbelag erneuert werden.







Umleitungen sind ausgeschildert

Grund für die Vollsperrung sind Bauarbeiten am Fahrbahnbelag, die nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nach Brückenarbeiten notwendig geworden sind. Der Verkehr wird während der Sperrung über die U52 und U54 via B6 von der Anschlussstelle Hildesheim zur Anschlussstelle Baddeckenstedt an der A39 umgeleitet. Die Landesbehörde empfiehlt ortskundigen Verkehrsteilnehmern aus der Region Hildesheim über die B243 zur Anschlussstelle Bockenem zu fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.01.2019 | 15:30 Uhr