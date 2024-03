Stand: 19.03.2024 17:59 Uhr Umgekipptes Auto sorgt in Celle für blockierte Straße

In Celle ist am Dienstagmittag ein Auto auf die Seite gekippt und hat die eine ganze Straße blockiert. Laut Feuerwehr kippte der Wagen auf die Fahrerseite, so dass der Mann am Steuer eingeschlossen war und nicht selbstständig aus dem Fahrzeug klettern konnte. Eingeklemmt sei er aber nicht gewesen, so ein Feuerwehrsprecher. Seinen Angaben nach befreiten die Einsatzkräfte den Fahrer schließlich durch das Panoramadach des Autos. Warum der Wagen umkippte, ist noch unklar.

