Umgekippter Laster blockiert A2 über Stunden

Auf der A2 bei Lehrte (Region Hannover) ist am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Lkw in die Mittelleitplanke gefahren und umgekippt. Der 26 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Weil der Auflieger des 40-Tonners in den Gegenverkehr ragte und zudem Diesel auslief, musste die Autobahn in Richtung Dortmund über mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in der Folge über mehrere Kilometer. Die Polizei schätzt den Schaden auf 125.000 Euro.

Lkw geriet auf Grünstreifen

Der Richtung Berlin fahrende Lastwagen war am Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald verunglückt. Zunächst waren die Behörden von einem Reifenplatzer als Ursache ausgegangen. Dem sei aber nicht so, sagte eine Polizeisprecherin NDR.de. Der 40-Tonner sei auf den Grünstreifen auf der rechten Seite gefahren, nach dem Gegenlenken des Fahrers ins Schleudern geraten und dann in die Mittelleitplanke geraten. Den Angaben zufolge hatte der Lastwagen Gemüse geladen. Vom Feiertagsfahrverbot war er daher ausgenommen.

