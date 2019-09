Stand: 25.09.2019 16:45 Uhr

Umbau: Conti will 7.000 Stellen "verändern"

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental mit Hauptsitz in Hannover will sich angesichts der Herausforderungen in der Branche neu aufstellen. Der Aufsichtsrat hat das Umbauprogramm am Mittwoch in seiner Sitzung beschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Bis 2029 sollen allein in Deutschland 7.000 Arbeitsplätze von "Veränderungen" betroffen sein - weltweit 20.000. Das sei das Ergebnis einer ersten Analyse, so ein Sprecher.

7.000 Stellen in Deutschland bis 2029 betroffen

Continental will Stellen streichen und verlagern NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 25.09.2019 20:00 Uhr Autor/in: Hildebrandt, Torben Der große Umbau bei Continental trifft weltweit 20.000 Mitarbeiter. Auch deutsche Beschäftigte werden die Strukturreform zu spüren bekommen: Stellen werden wegfallen oder verlagert.







Wie ein Unternehmenssprecher dem NDR Fernsehen sagte, würden diese Stellen gestrichen oder an andere Standorte verlegt. Es könne beispielsweise ein Transfer in Bereiche erfolgen, die sich mit Zukunftstechnologien beschäftigen - etwa Elektromobilität. Ziel sei es, vielen der betroffenen Mitarbeiter auf dem konzerninternen Arbeitsmarkt neue Beschäftigungen anzubieten, heißt es. Betriebsbedingte Kündigungen seien das letzte Mittel, könnten aber nicht ausgeschlossen werden. Der Aufsichtsrat beschloss zudem, zu prüfen, ob mehrere Werke in Deutschland verkleinert oder geschlossen werden sollen. Davon sind den Angaben zufolge Werke in Hessen, Sachsen und Bayern betroffen; mehr als 3.300 Stellen könnten dort wegfallen.

"Gestärkt aus der Krise hervorgehen"

Langfristig will Continental jährlich rund 500 Millionen Euro sparen. Im Gegenzug würden in Bereichen wie der Softwareentwicklung neue Arbeitsplätze entstehen, so der Konzern. Der Continental-Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart sieht das Unternehmen auf diese Weise gut auf den Wandel in der Branche vorbereitet. "Wir gehen die sich abzeichnende Krise in der Autoindustrie offensiv an und werden wie vor zehn Jahren aus ihr ein weiteres Mal gestärkt hervorgehen", so Degenhart.

