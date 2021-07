Ultraleichtflugzeug in Hildesheim abgestürzt - zwei Tote Stand: 21.07.2021 15:24 Uhr Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind heute in Hildesheim die beiden Insassen gestorben. Zu dem Unfall war es offenbar gekommen, weil sich Teile des Flugzeugs in der Luft gelöst hatten.

Das Ultraleichtflugzeug, ein sogenannter Tragschrauber, sei gerade im Landeanflug auf den Flugplatz Hildesheim gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach neuesten Erkenntnissen sollen sich einzelne Teile des Kleinflugzeugs in der Luft gelöst haben, ein sogenannter Luftzerleger. Das Flugzeug stürzte aus etwa 50 Metern Höhe zu Boden. Die Einsatzkräfte fanden in den Trümmern die Leichen von zwei Männern. Am Boden habe es keine Verletzten oder sonstige Schäden gegeben, so der Polizeisprecher.

Polizei und BFU ermitteln an Absturzstelle

Der Kleinhubschrauber war laut Polizei am Vormittag in Hildesheim gestartet und wollte nach einer Stunde Flugzeit dort auch wieder landen. Der Bereich um die Unglücksstelle sei weiträumig abgesperrt worden. Neben Ermittlern der Polizei sind auch Experten der zuständigen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) aus Braunschweig vor Ort.

Vor zwei Wochen Sportflugzeug abgestürzt

Zuletzt war in Niedersachsen vor zwei Wochen ein Sportflugzeug abgestürzt. Die Maschine war aus noch ungeklärtem Grund auf einem Maisfeld in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) heruntergekommen. Die beiden Insassen, ein Paar aus Cuxhaven, starben.

