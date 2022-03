Stand: 30.03.2022 12:51 Uhr Ukraine: Landeskirche gibt 2,5 Millionen Euro für Geflüchtete

Die evangelische Landeskirche setzt sich mit einer Millionensumme für Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Für das laufende Jahr solle eine Sonderzuwendung von 2,5 Millionen Euro fließen, um kirchliche und diakonische Projekte für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu unterstützen, teilte die Landeskirche am Mittwoch in Hannover mit. Gemeinden, Kirchenkreise oder diakonische Einrichtungen könnten zudem finanzielle Förderung aus Mitteln der Diakonie-Katastrophenhilfe beantragen. Millionen Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg, viele Tausend kamen nach Niedersachsen.

Viele Hilfsinitiativen auf dem Weg

Zusammen mit Hilfsorganisationen und Kommunen hätten Kirchenkreise und Gemeinden viele Hilfsinitiativen auf den Weg gebracht, teilte die Landeskirche mit. Darunter seien Mutter-Kind-Gruppen, die Sammlung von Hilfsgütern und Spenden sowie Treffpunkte in kirchlichen Räumen, um für die geflüchteten Menschen Begegnungsorte zu eröffnen. So hätten der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf und der Diakonieverband Hannover-Land ein leerstehendes Pfarrhaus als Begegnungsort eingerichtet. Der Treffpunkt in Neustadt biete etwa Kinderbetreuung, Malen, Basteln, Spiele, eine Kleiderkammer, ein Eltern-Kind-Zimmer mit Wickeltisch, Babybett und Elternbett, Sozialberatung oder Schwangerenberatung und künftig auch die Möglichkeit, Deutsch zu lernen.

