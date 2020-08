Stand: 09.08.2020 14:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Uetze: Vermisster tot im Irenensee entdeckt

In der Region Hannover haben Einsatzkräfte einen Mann tot aus einem See geborgen. Nach Angaben der Polizei wurde der Leichnam am Sonntagvormittag von einem Polizeihubschrauber aus im Irenensee in Uetze entdeckt. Die Beamten gehen von einem Badeunfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Bei dem Verstorbenen handele es sich um einen 49-Jährigen aus Hildesheim, der seit Sonnabend vermisst wurde. Ein Freund hatte die Beamten alarmiert, als der Mann nicht zu einem vereinbarten Treffen erschien. Zuletzt hatte er ihn gegen 15 Uhr am Irenensee gesehen. Bereits am Abend hatten Einsatzkräfte die Gegend abgesucht, den Vermissten aber zunächst nicht gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.08.2020 | 14:00 Uhr