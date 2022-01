Stand: 17.01.2022 19:27 Uhr Uetze: Arbeiter stürzt im Windrad ab - und stirbt

Bei Arbeiten im entstehenden Windpark Uetze (Region Hannover) ist am Montagmittag ein 22 Jahre alter Bauarbeiter ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er im Inneren eines Windrades 30 bis 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Kollegen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Verletzungen waren laut Polizei jedoch so schwer, dass der 22-Jährige noch vor Ort starb. Die Kriminalpolizei und das Gewerbeaufsichtsamt ermitteln nun gemeinsam die Hintergründe des Vorfalls, unter anderem geht es darum, ob Vorschriften zum Absichern der Arbeiten eingehalten wurden.

VIDEO: Uetze: Arbeiter stirbt bei Unfall im Windrad (1 Min)

