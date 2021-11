Stand: 03.11.2021 16:48 Uhr Uetze: 84-Jähriger bleibt mit Pkw in Kirchenwand stecken

In Uetze bei Hannover ist ein 84-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in eine Kirche gefahren. Die Ursache dafür ist laut Polizei noch unklar. Durch die Wucht des Aufpralls blieb sein Fahrzeug mit der Front in der Wand stecken, wie die Beamten mitteilten. Der Fahrer überstand den Unfall demnach unverletzt. Die Höhe des Schadens an der Michaeliskirche im Ortsteil Katensen ist noch unklar. Ein Statiker müsse jetzt darüber entscheiden, wie das Fahrzeug geborgen werden könne, ohne das Gebäude noch weiter zu beschädigen, hieß es weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.11.2021 | 06:30 Uhr