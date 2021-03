Stand: 24.03.2021 11:12 Uhr Üstra-Betriebshof bekomme drei neue Gebäude

Der Betriebshof der Verkehrsbetriebe Üstra an der Glocksee in Hannover ist in die Jahre gekommen - deshalb will das Unternehmen in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen und neu bauen. 100 Millionen Euro werden voraussichtlich investiert , sagt ein Sprecher. Dafür sollen eine neue Betriebswerkstatt, eine Waschhalle und ein Verwaltungsgebäude inklusive Leitstelle entstehen. Die bisherigen Hallen stammen aus dem Jahr 1958 und können laut Üstra nicht mehr saniert werden. Baubeginn soll 2023 sein, die Bauzeit beträgt voraussichtlich fünf Jahre.

