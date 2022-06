Überwiegend freundlich: Das Pfingstwetter in Niedersachsen Stand: 04.06.2022 12:30 Uhr Das Pfingstwochenende ist da und es sieht ziemlich gut aus: Es wird wärmer, die Sonne scheint und nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist nur vereinzelt mit Schauern zu rechnen.

Heute gibt es fast überall viel Sonnenschein, nur einige Schleierwolken ziehen durch das Land. Im südlichen Niedersachsen kann es auch mal dichter bewölkt sein. Vom Leinebergland bis zum Südharz ist zwischendurch mit Regen zu rechnen. Laut DWD besteht für den äußersten Süden ein leichtes Risiko für kräftige Gewitter mit Starkregen. Die Temperaturen sind mild, von 16 Grad in Cuxhaven bis 24 Grad in Salzgitter. Dazu weht der Wind schwach bis mäßig aus Nordost bis Nordwest.

AUDIO: 9-Euro-Ticket und Pfingsten - wie blickt der Norden auf das kommende Wochenende? (5 Min) 9-Euro-Ticket und Pfingsten - wie blickt der Norden auf das kommende Wochenende? (5 Min)

Sonntag und Montag bleiben trocken und warm - zumindest meist

Auch am Pfingstsonntag erwarten die Meteorologen viel Sonne, nachmittags ziehen im Südwesten allerdings voraussichtlich Wolken auf - dort kann es teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen um 18 Grad auf den Inseln, an der Küste und im Binnenland zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht zum Montag werden Schauer und Gewitter erwartet. Auch für den Pfingstmontag rechnen die DWD-Experten am Morgen mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Diese lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Der Pfingstmontag bleibt anschließend freundlich und meist trocken mit Temperaturen über 20 Grad.

