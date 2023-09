Stand: 14.09.2023 14:18 Uhr Überschwemmung in Libyen: Luftwaffe bringt Hilfsgüter aus Wunstorf

Zwei Transportflugzeuge des Typs A400M sollen heute vom Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover) starten, um Hilfsgüter des technischen Hilfswerks (THW) nach Libyen zu bringen. Das teilte die Luftwaffe am Mittwoch mit. Drei Tage nach den Überflutungen in Libyen werden noch immer Leichen geborgen, Tausende Menschen werden vermisst. Den Angaben zufolge sollen aus Wunstorf Matratzen, Zelte, Decken, Feldbetten und Generatoren transportiert werden. Deutschland und die EU hatten nach den Überschwemmungen schnelle Hilfe für die betroffenen Regionen angekündigt. Allein in der besonders betroffenen Hafenstadt Darna seien bisher 3.840 Todesopfer registriert worden, teilten die Behörden in Libyen am Mittwoch mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.09.2023 | 10:00 Uhr