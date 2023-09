Stand: 30.09.2023 19:27 Uhr Überlebenschance unklar - Mann in Kornsilo verschüttet

In Stolzenau (Landkreis Nienburg) ist ein Mann am Samstagabend in einem Kornsilo verschüttet worden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Ob es für den Verschütteten eine Überlebenschance gab, war zunächst unklar. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei eilten zu dem Unglücksort in der Frestorfer Chaussee. Laut ersten Angaben wurde der Mann gegen 18 Uhr verschüttet. Wie es dazu kommen konnte, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

