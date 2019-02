Stand: 10.02.2019 10:03 Uhr

Überholmanöver bei Nienburg missglückt: Zwei Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Nienburg sind am Samstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei überholte der Fahrer eines Transporters einen Linienbus auf der B214. Dabei habe er nach derzeitigem Erkenntnisstand ein entgegenkommendes Auto übersehen, in dem eine 63-jährige Frau und ihr 73-jähriger Beifahrer saßen. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Unmittelbar danach fuhr ein weiterer Pkw auf das Auto der 63-Jährigen auf. Die beiden Senioren starben noch an der Unfallstelle.

Transporter-Fahrer schwer verletzt

Nach Angaben der Feuerwehr waren die beiden Insassen "so massiv eingeklemmt", dass es länger als eine Stunde dauerte, bis sie aus dem Fahrzeug befreit werden konnten. Kurz darauf seien sie ihren schweren Verletzungen erlegen. Insgesamt waren 80 Feuerwehrleute, Notärzte und Polizisten im Einsatz. Der 42-jährige Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt. Die B214 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Den genauen Unfallhergang soll nun nach Angaben der Polizei ein Gutachter ermitteln.

Der Niedersachsen News-Stream Immer aktuell: Das Video mit den neuesten Nachrichten aus Niedersachsen von Sonntag, dem 10. Februar 2019.







3,35 bei 135 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.02.2019 | 09:00 Uhr