Stand: 22.01.2024 17:58 Uhr Überfluteter Campingplatz in Rinteln - Camper kehren zurück

Nach dem Hochwasser haben Camper auf dem Doktorseegelände in Rinteln (Landkreis Schaumburg) die Schäden begutachtet. Sie sind ganz unterschiedlich betroffen. Glück hatten die, die ihre Wohnwagen aufgebockt hatten. Andere standen bis zum Dach im Wasser. In den Wohnwagen von Mario Damro beispielsweise drang kein Wasser ein, weil er ihn schon vor Jahren auf Steinplatten gestellt hatte. In seinem Vorzelt allerdings stand das Wasser einen halben Meter hoch. Um Schäden zu vermeiden, hatte er alle wertvollen Gegenstände auf Holzböcke gelegt. Andere Dauercamper sorgten weniger vor. Bei ihnen kann Vieles nur noch entsorgt werden. Auch Platzbetreiber Uwe Deppe beklagt hohe Schäden. So seien Uferböschungen, Zäune und elektrische Anlagen beschädigt worden. Deppe schätzt den Schaden an der Infrastruktur auf 200.000 Euro.

