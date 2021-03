Stand: 22.03.2021 15:15 Uhr Überfall statt Sex: Zwei 19-Jährige in Untersuchungshaft

Zwei 19-jährige Männer sitzen in Untersuchungshaft, weil sie in Bad Nenndorf einen Mann ausgeraubt haben sollen. Laut Staatsanwaltschaft lockten sie den 30-jährigen auf einen Parkplatz, indem sie ihm Sex mit einer 18-jährigen Mitbeschuldigten versprachen. Als der Mann dort eintraf, zwangen die Beschuldigten ihn, sein gesamtes Bargeld auszuhändigen. Anschließend musste der 30-Jährige zu einem Geldautomaten fahren, um noch mehr abzuheben. Die 19-Jährigen wurden kurz darauf auf der Flucht festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft werden sie verdächtigt, weitere ähnliche Betrugstaten begangen zu haben. Sie kamen in eine Jugendanstalt.

