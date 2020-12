Stand: 09.12.2020 15:28 Uhr Überfall auf Wettbüro - Polizei fahndet nach dem Täter

Nach einem schweren Raub in einem Wettbüro im hannoverschen Stadtteil Badenstedt fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter. Der Mann hatte am Freitag, den 2. Oktober, kurz nach 11 Uhr das Wettbüro an der Empelder Straße betreten. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Der 23-jährige Mitarbeiter rief laut um Hilfe und flüchtete nach draußen. Daraufhin ergriff der Räuber ohne Beute die Flucht. Der Gesuchte soll circa 1,65 Meter groß und schlank sein. Er trug er einen "Jack & Jones"-Kapuzenpullover, oben dunkelrot und unten blauschwarz, eine schwarze Jogginghose und weiße Sportschuhe. Sachdienliche Hinweise werden unter der (0511) 109-55 55 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.12.2020 | 17:00 Uhr