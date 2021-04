Stand: 01.04.2021 13:56 Uhr Überfall auf Celler Juwelier: Komplize angeklagt

Nach dem versuchten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Celle hat die Staatsanwaltschaft Celle gegen einen mutmaßlichen Mittäter wegen versuchten schweren Raubes Anklage erhoben. Laut der Behörde hatte er den Überfall mitgeplant. Der 37-Jährige soll in einem Auto gewartet haben, während seine beiden Komplizen den Juwelier überfielen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die drei Männer hatten bei der Tat im September 2020 offenbar eigentlich vor, in dem Wagen mit der Beute zu flüchten. Die beiden Komplizen wurden allerdings von dem Geschäftsinhaber erschossen. Der nun angeklagte Mann ist der Bruder eines der Getöteten. Der Mann hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Getöteter Juwelierräuber von Celle beging weiteren Überfall DNA-Spuren von einem Tatort in Nordrhein-Westfalen passen laut Staatsanwaltschaft Dortmund zu dem Mann.

