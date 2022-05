Stand: 11.05.2022 12:40 Uhr Überfall am Bahnübergang: Autofahrer mit Messer bedroht

Nach einem Überfall an einem Bahnübergang in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben der Beamten war ein 19-jähriger Autofahrer im Ortsteil Empede von einem bewaffneten Mann überfallen worden, als er an einer geschlossenen Schranke wartete. Der maskierte Unbekannte sei plötzlich in den Wagen des jungen Mannes gestiegen und habe ihn mit einem Messer bedroht, so die Polizei. Er forderte 500 Euro. Während der anschließenden Fahrt zu einer Bankfiliale konnte der 19-Jährige seine Eltern informieren, die wiederum die Polizei alarmierten. Noch bevor die Beamten eintrafen, flüchtete der Täter. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Laut Polizei ereignete sich der Überfall bereits am Sonnabend.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.05.2022 | 09:30 Uhr