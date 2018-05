Stand: 22.05.2018 09:40 Uhr

Tunesien lässt Mutter und Töchter ausreisen von Christina von Saß

Nach drei Jahren des Kampfes um ihre Töchter Maryam und Hanna und zuletzt tagelangem Warten in Tunis ist Katharina Schmidt mit ihren Töchtern nach Deutschland zurückgekehrt. Die tunesischen Behörden ließen sie in der Nacht zu Dienstag ausreisen. Am frühen Morgen kam die Familie in Frankfurt am Main an. Kurze Zeit später teilte Schmidt mit: "Gerade sind wir auf dem Weg im Zug nach Hannover!" Zwei Nächte zuvor hatten die tunesischen Behörden ihr die Ausreise noch verweigert und sie zunächst auf dem Flughafen in Tunis festgesetzt. Die Tante der Kinder, die Katharina Schmidt begleitet hat, schrieb dem NDR am Morgen in einer Nachricht: "Wir waren noch nie so fertig und gleichzeitig so glücklich." Alle seien völlig erschöpft, aber auch wahnsinnig froh, dass die schlimme Situation endlich vorbei ist. In der Nacht hatte Katharina Schmidt in einer Nachricht an den NDR aus dem Flieger geschrieben: "Sie haben uns durchgelassen. Wir sind im Flieger."

Videos 01:40 Hallo Niedersachsen Nervenkrieg um verschleppte Kinder in Tunesien Hallo Niedersachsen Eine Mutter aus Hannover und ihre beiden Töchter sitzen nach ihrem Ausreiseversuch weiter in Tunesien fest. Dort hatten Verwandte des Ex-Manns seit 2015 die Kinder festgehalten. Video (01:40 min)

Kinder lebten drei Jahre in Tunesien

Katharina Schmidt war in den vergangenen Jahren mehr als 20 Mal vergeblich in Tunesien, um ihre mittlerweile elf- und neunjährigen Töchter abzuholen. Seit 2015 lebten die Kinder in dem tunesischen Bergdorf Kasserine bei Verwandten des Vaters. Obwohl die Mutter aus Hannover sowohl von deutschen als auch tunesischen Gerichten das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommen hatte, hatte sich die Familie in Tunesien bislang immer geweigert, die Kinder nach Deutschland zurückkehren zu lassen. Schmidts Ex-Mann Kais B. sitzt bereits in Niedersachsen wegen Kindesentzugs im Gefängnis und wurde erst vor kurzem erneut verurteilt - bis voraussichtlich März 2019 sitzt er noch im Gefängnis. An diesem Urteil ändere sich grundsätzlich nichts, auch wenn die Kinder nun wieder bei ihrer Mutter seien, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Oberstaatsanwalt Thomas Klinge, NDR.de mit. Sollte sich herausstellen, dass der Vater die Freigabe der Kinder durch seine Familie bewirkt hat, könnte sich das höchstens begünstigend auswirken, wenn es zu einer Prüfung zur vorzeitigen Entlassung auf Bewährung kommen sollte.

Weitere Informationen Töchter in Tunesien: Weitere Haftstrafe für Vater Ein Vater, der seine Töchter in Tunesien festhalten lässt und seit zwei Jahren in Haft sitzt, ist zu weiteren elf Monaten verurteilt worden. Er weigert sich, die Kinder freizugeben. (19.04.2018) mehr Nicht ohne meine Töchter - Kampf einer Mutter Eine Mutter aus Hannover kämpft verzweifelt um ihre vom Vater nach Tunesien verschleppten Töchter. Jetzt gibt es Kritik wegen fehlender Hilfe der Bundesregierung. (08.09.2017) mehr

